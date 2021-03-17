«У Навального есть шанс выйти победителем». Аббас Галлямов о перспективах оппозиционного движения

«Задача – отрезать структуры Навального от выборов». Как власть ведет борьбу с опасными кандидатами

Подробности «Санитарного дела». Новый штамм коронавируса. Власти против Твиттера и других соцсетей

«Полное правовое безумие». Фигурантов «Санитарного дела» хотят оставить под домашним арестом до лета

Роскомнадзор заблокирует Twitter в России через месяц, если сервис не удалит «запрещенную информацию», передает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботина.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Шаг навстречу автономному рунету. Почему угрозы властей о блокировке соцсетей реальны (17 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.