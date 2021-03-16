Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Открытый эфир. Новые ракеты США и Bild против RT 16.03.2021

  1. Главная
  2. Звезда
  3. Открытый эфир
Открытый эфир 16.03.2021. Новые ракеты США и Bild против RT
16.03.2021 15.03.2021 11.03.2021 10.03.2021 09.03.2021 04.03.2021 03.03.2021 02.03.2021 01.03.2021 25.02.2021
Еще

Открытый эфир - Новые ракеты США и Bild против RT (16 Марта 2021)

44 просмотров
1
0
Поделиться
Открытый эфир
Открытый эфир
Подписаться

Опубликовано: 17 Марта 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Затишье перед бурей: почему Киев привел все действующие подразделения ВСУ в Донбассе в полную боевую готовность, но пока атаковать не решается? Как готовились ополченцы к возможному блицкригу 15 марта?

 

- Вчера большие - по три, сегодня маленькие - по пять: в Киеве разворачивается беспрецедентная охота на ведьм - по статье «госизмена» за решетку на 15 лет могут отправиться сразу 236 человек.

 

- Bild против RT: зачем немецкий таблоид устроил медиа-атаку на российский телеканал, пытаясь обвинить его в шпионской деятельности?

 

- Японский синдром: в Токио снова звучат безумные идеи о блокировке Курильских островов. О том, кто и когда поставил точку в этом вопросе, напомнил капитан 1 ранга Валерий Новиков.

 

- Старое ружье: в США планируют потратить 100 миллиардов долларов на создание новых баллистических ракет на замену Minuteman. Почему в докладе Федерации американских ученых этот проект называют «пропахшим нафталином»?

 

Смотрите онлайн Открытый эфир Новые ракеты США и Bild против RT (16 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу