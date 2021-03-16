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Между тем. Кому мешает «Спутник V» 16.03.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 16.03.2021. Кому мешает «Спутник V»
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Между тем с Наталией Метлиной - Кому мешает «Спутник V» (16 Марта 2021)

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Опубликовано: 17 Марта 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Чем опасно вмешательство политики в медицину?

Как, несмотря на провокации и информационные вбросы, «Спутник V» завоевал почти весь мир?

Почему у всех - третья волна коронавируса и локдаун, а в России - отменяют ограничения?

Зачем в ЕС вводят вакцинные паспорта и нужны ли они россиянам?

 

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