211 миллиардов на пропаганду. На что еще можно потратить эти деньги

Пытки и унижения: быт в колонии, куда отправлен Алексей Навальный

Как полиция задерживала всех участников муниципального форума, чем власти расплатились с «тезкой» прокурора по делам Навального, как Лукашенко прокомментировал собственную коррупцию и чем Европе не угодил мультфильм «Маша и Медведь»? Рассказывает Антон Пикули в новом выпуске «Утренней Родины».

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