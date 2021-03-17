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Навальный LIVE. Золотые отмазки Лукашенко. Маша и гей-медведь. Тезка прокурора. «Утренняя Родина» с Антоном Пикули 17.03.2021

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Алексей Навальный LIVE 17.03.2021. Золотые отмазки Лукашенко. Маша и гей-медведь. Тезка прокурора. «Утренняя Родина» с Антоном Пикули
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Алексей Навальный LIVE - Золотые отмазки Лукашенко. Маша и гей-медведь. Тезка прокурора. «Утренняя Родина» с Антоном Пикули (17 Марта 2021)

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Опубликовано: 17 Марта 2021

Ведущие: Алексей Навальный

Как полиция задерживала всех участников муниципального форума, чем власти расплатились с «тезкой» прокурора по делам Навального, как Лукашенко прокомментировал собственную коррупцию и чем Европе не угодил мультфильм «Маша и Медведь»? Рассказывает Антон Пикули в новом выпуске «Утренней Родины».

 

- О разгоне независимых депутатов

- Про фейки о росте цен на еду 
- Новенькая квартира обвинителя Навального
- Лукашенко и его дворец 
- Путин поймал ручку (!!!) 
- ЛГБТК+ в «Маше и Медведе».

 

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