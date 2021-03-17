Алексей Навальный LIVE - Золотые отмазки Лукашенко. Маша и гей-медведь. Тезка прокурора. «Утренняя Родина» с Антоном Пикули (17 Марта 2021)
Опубликовано: 17 Марта 2021
Ведущие: Алексей Навальный
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Как полиция задерживала всех участников муниципального форума, чем власти расплатились с «тезкой» прокурора по делам Навального, как Лукашенко прокомментировал собственную коррупцию и чем Европе не угодил мультфильм «Маша и Медведь»? Рассказывает Антон Пикули в новом выпуске «Утренней Родины».
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