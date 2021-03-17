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Дождь. Новое обострение в Донбассе: кто готовится к большой войне — Россия или Украина 17.03.2021

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Телеканал Дождь 17.03.2021. Новое обострение в Донбассе: кто готовится к большой войне — Россия или Украина
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Телеканал Дождь - Новое обострение в Донбассе: кто готовится к большой войне — Россия или Украина (17 Марта 2021)

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Опубликовано: 17 Марта 2021

Очередное российско-украинское обострение. Из Донбасса чуть ли не ежедневно приходят сообщения о нарушении перемирия. Есть погибшие с обеих сторон — с начала года, по данным ВВС, были убиты по крайней мере 15 солдат вооруженных сил Украины. Цифры сепаратистов противоречивы, и проверить их невозможно. Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР обвиняют друг друга в провокациях.

 

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