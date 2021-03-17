Очередное российско-украинское обострение. Из Донбасса чуть ли не ежедневно приходят сообщения о нарушении перемирия. Есть погибшие с обеих сторон — с начала года, по данным ВВС, были убиты по крайней мере 15 солдат вооруженных сил Украины. Цифры сепаратистов противоречивы, и проверить их невозможно. Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР обвиняют друг друга в провокациях.

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