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В новом выпуске видеоблоге речь зашла об итогах 10-летней гражданской войны в Сирии, разгоне съезда «независимых» мундепов в Москве, а также о том, что Великобритания рассматривает Россию как главную угрозу нацбезопасности.

Смотрите онлайн Николай Стариков 10 лет войне в Сирии. Съезд мундепов. Россия – главный враг Великобритании (17 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.