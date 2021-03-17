Николай Стариков - 10 лет войне в Сирии. Съезд мундепов. Россия – главный враг Великобритании (17 Марта 2021)
Опубликовано: 17 Марта 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В новом выпуске видеоблоге речь зашла об итогах 10-летней гражданской войны в Сирии, разгоне съезда «независимых» мундепов в Москве, а также о том, что Великобритания рассматривает Россию как главную угрозу нацбезопасности.
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