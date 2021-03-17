Спустя чуть более 2-х месяцев после прихода 78-летнего Джо Байдена на пост президента США американская разведка "установила", что якобы за очернением Байдена все это время стоял лично Путин.

Об этом говорится в докладе национальной разведки Америки. То есть, во всех ляпах Байдена во время выступлений и заседаний виноват российский президент. А это означает, что новые антироссийские санкции не за горами. Как сообщается, уже на следующей неделе они будут озвучены.

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