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60 минут 17.03.2021

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60 минут по горячим следам 17.03.2021
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60 минут по горячим следам (17 Марта 2021)

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Опубликовано: 17 Марта 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Спустя чуть более 2-х месяцев после прихода 78-летнего Джо Байдена на пост президента США американская разведка "установила", что якобы за очернением Байдена все это время стоял лично Путин.

 

Об этом говорится в докладе национальной разведки Америки. То есть, во всех ляпах Байдена во время выступлений и заседаний виноват российский президент. А это означает, что новые антироссийские санкции не за горами. Как сообщается, уже на следующей неделе они будут озвучены.

 

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