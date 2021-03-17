Михеев. Итоги - Ошибки с мигрантами нас доконают: Михеев нашел причину: «Чиновники хотят бабла» (17 Марта 2021)
Опубликовано: 17 Марта 2021
Ведущие: Сергей Михеев
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Политолог Сергей Михеев в эфире Первого русского телеканала «Царьград» возмутился тем, что всего спустя пять лет после зверского убийства четырёхлетней девочки, узбекскую мигрантку Бобокулову выпускают на свободу. Эксперт настаивает на том, чтобы в срочном порядке был наведен порядок в миграционной политике. Иначе число подобных страшных случаев будет расти.
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