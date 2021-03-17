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Кинокритик Евгений Баженов, известный как BadComedian, выпустил обзор на картину «Непосредственно Каха», снятый Виктором Шамировым. Он негодовал, что проект, несмотря на потенциал стать душевным фильмом в стиле Георгия Данелии, получился образцом низкопробного юмора, а любые зачатки доброты тут же были растоптаны аморальным поведением главных героев. К тому же BadComedian посчитал многие сцены фильма бессмысленными и пошлыми.

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