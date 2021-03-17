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Дождь. Байден о Путине. РКН против «МБХ медиа». BadComedian против фильма «Непосредственно Каха» 17.03.2021

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Телеканал Дождь 17.03.2021. Байден о Путине. РКН против «МБХ медиа». BadComedian против фильма «Непосредственно Каха»
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Телеканал Дождь - Байден о Путине. РКН против «МБХ медиа». BadComedian против фильма «Непосредственно Каха» (17 Марта 2021)

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Опубликовано: 17 Марта 2021

Кинокритик Евгений Баженов, известный как BadComedian, выпустил обзор на картину «Непосредственно Каха», снятый Виктором Шамировым. Он негодовал, что проект, несмотря на потенциал стать душевным фильмом в стиле Георгия Данелии, получился образцом низкопробного юмора, а любые зачатки доброты тут же были растоптаны аморальным поведением главных героев. К тому же BadComedian посчитал многие сцены фильма бессмысленными и пошлыми.

 

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