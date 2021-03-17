Телеканал Дождь - Байден о Путине. РКН против «МБХ медиа». BadComedian против фильма «Непосредственно Каха» (17 Марта 2021)
Опубликовано: 17 Марта 2021
«Полное правовое безумие». Фигурантов «Санитарного дела» хотят оставить под домашним арестом до лета
Подробности «Санитарного дела». Новый штамм коронавируса. Власти против Твиттера и других соцсетей
Еще
Кинокритик Евгений Баженов, известный как BadComedian, выпустил обзор на картину «Непосредственно Каха», снятый Виктором Шамировым. Он негодовал, что проект, несмотря на потенциал стать душевным фильмом в стиле Георгия Данелии, получился образцом низкопробного юмора, а любые зачатки доброты тут же были растоптаны аморальным поведением главных героев. К тому же BadComedian посчитал многие сцены фильма бессмысленными и пошлыми.
Смотрите онлайн Телеканал Дождь Байден о Путине. РКН против «МБХ медиа». BadComedian против фильма «Непосредственно Каха» (17 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.