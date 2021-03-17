Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. Украина возвращается в Гуляйполе, а Россия уже присоединила Донбасс 17.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 17.03.2021. Украина возвращается в Гуляйполе, а Россия уже присоединила Донбасс
17.03.2021 16.03.2021 16.03.2021 16.03.2021 15.03.2021 15.03.2021 14.03.2021 14.03.2021 14.03.2021 13.03.2021
Еще

Политическая Россия - Украина возвращается в Гуляйполе, а Россия уже присоединила Донбасс (17 Марта 2021)

9 просмотров
1
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 17 Марта 2021

На связи с PolitRussia Геворг Мирзаян, политолог, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

 

- Почему Гордон определил отношение Франции и Германии к Украине, как инфантильное?
- Почему откладывается присоединение Донбасса?
- О Путине 
- О безопасности Навального и эксперта Мирзаяна.

 

Смотрите онлайн Политическая Россия Украина возвращается в Гуляйполе, а Россия уже присоединила Донбасс (17 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу