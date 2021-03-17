Время покажет. Прививка для Европы

Вечер с Соловьевым. Пока не покажешь зубы!.. Замедление Твиттера совпало с готовностью Эппла ставить российское ПО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил новую стратегию в сфере обороны, безопасности и внешней политики, в которой Россия названа главной угрозой для страны.

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