Видео - Время покажет. Британия в эпоху конкуренции (17 Марта 2021)
Опубликовано: 17 Марта 2021
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил новую стратегию в сфере обороны, безопасности и внешней политики, в которой Россия названа главной угрозой для страны.
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