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Время покажет. Британия в эпоху конкуренции 17.03.2021

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Видео 17.03.2021. Время покажет. Британия в эпоху конкуренции
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Видео - Время покажет. Британия в эпоху конкуренции (17 Марта 2021)

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Опубликовано: 17 Марта 2021

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил  новую стратегию в сфере обороны, безопасности и внешней политики, в которой Россия названа главной угрозой для страны.

 

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