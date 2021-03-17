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Время покажет. Мировая система безопасности 17.03.2021

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Видео 17.03.2021. Время покажет. Мировая система безопасности
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Видео - Время покажет. Мировая система безопасности (17 Марта 2021)

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Опубликовано: 17 Марта 2021

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о российской угрозе, заявив, что именно НАТО деформировала систему безопасности в Европе.

 

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