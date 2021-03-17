Видео - Время покажет. Мировая система безопасности (17 Марта 2021)
Опубликовано: 17 Марта 2021
Вечер с Соловьевым. Пока не покажешь зубы!.. Замедление Твиттера совпало с готовностью Эппла ставить российское ПО
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Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о российской угрозе, заявив, что именно НАТО деформировала систему безопасности в Европе.
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