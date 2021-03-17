Вечер с Соловьевым. Пока не покажешь зубы!.. Замедление Твиттера совпало с готовностью Эппла ставить российское ПО

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин «заплатит» за вмешательство в выборы США. 16 марта американская разведка опубликовала доклад, в котором обвинила Россию и Иран во вмешательстве в президентские выборы 2020 года. В Кремле назвали документ безосновательным и бездоказательным.

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