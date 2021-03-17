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Время покажет. Интервью Байдена 17.03.2021

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Видео 17.03.2021. Время покажет. Интервью Байдена
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Видео - Время покажет. Интервью Байдена (17 Марта 2021)

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Опубликовано: 17 Марта 2021

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин «заплатит» за вмешательство в выборы США. 16 марта американская разведка опубликовала доклад, в котором обвинила Россию и Иран во вмешательстве в президентские выборы 2020 года. В Кремле назвали документ безосновательным и бездоказательным.

 

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