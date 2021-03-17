Импотенты от литературки. «Новая газета» протухла. Наши с Борисом Якеменко

«Ответ на разведку - удар!» Дмитрий Саймс о первой мировой кибервойне США и России

Время музыки на «Соловьёв LIVE»! Это — «Дом Культуры» с Дмитрием Куликовым!

Сегодня у нас в гостях рок-группа «Зверобой».

- Гости авторской программы Дмитрия Куликова "Дом культур" - группа "Зверобой"

- Зверобой – Эти русские

- Об авторе стихов "Эти русские"

- "Жилые окраины постоянно под огнем": о поездке в Донбасс в 2015 году

- Зверобой – "Едут - едут БТРы"

- Самая популярная песня

- Выступление с группой Queen

- О людях Донбасса

- Зверобой – Благородный дон

- О создании клипов.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Группа "Зверобой". Донбасс: музыка под обстрелами. Дом Культуры c Дмитрием Куликовым (17 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.