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Соловьёв LIVE. Группа "Зверобой". Донбасс: музыка под обстрелами. Дом Культуры c Дмитрием Куликовым 17.03.2021

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Соловьёв LIVE 17.03.2021. Группа "Зверобой". Донбасс: музыка под обстрелами. Дом Культуры c Дмитрием Куликовым
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Соловьёв LIVE - Группа "Зверобой". Донбасс: музыка под обстрелами. Дом Культуры c Дмитрием Куликовым (17 Марта 2021)

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Опубликовано: 17 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Время музыки на «Соловьёв LIVE»! Это — «Дом Культуры» с Дмитрием Куликовым!

Сегодня у нас в гостях рок-группа «Зверобой».

 

- Гости авторской программы Дмитрия Куликова "Дом культур" - группа "Зверобой"
- Зверобой – Эти русские
- Об авторе стихов "Эти русские"
- "Жилые окраины постоянно под огнем": о поездке в Донбасс в 2015 году 
- Зверобой – "Едут - едут БТРы" 
- Самая популярная песня 
- Выступление с группой Queen
- О людях Донбасса 
- Зверобой – Благородный дон
- О создании клипов.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Группа "Зверобой". Донбасс: музыка под обстрелами. Дом Культуры c Дмитрием Куликовым (17 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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