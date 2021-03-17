Соловьёв LIVE - Группа "Зверобой". Донбасс: музыка под обстрелами. Дом Культуры c Дмитрием Куликовым (17 Марта 2021)
Опубликовано: 17 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Агент СБУ Гордон. ВСУ готовит наступление на Донбасс? Зеленский «деоккупирует» Крым? Спецвыпуск
Еще
Время музыки на «Соловьёв LIVE»! Это — «Дом Культуры» с Дмитрием Куликовым!
Сегодня у нас в гостях рок-группа «Зверобой».
- Гости авторской программы Дмитрия Куликова "Дом культур" - группа "Зверобой"
- Зверобой – Эти русские
- Об авторе стихов "Эти русские"
- "Жилые окраины постоянно под огнем": о поездке в Донбасс в 2015 году
- Зверобой – "Едут - едут БТРы"
- Самая популярная песня
- Выступление с группой Queen
- О людях Донбасса
- Зверобой – Благородный дон
- О создании клипов.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Группа "Зверобой". Донбасс: музыка под обстрелами. Дом Культуры c Дмитрием Куликовым (17 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.