Прошел примерно год со времени первого пика пандемии коронавируса. Люди стали относиться к себе как к атлантам, — вот мы пережили коронавирус! Испытание это было? Да, испытание. Потому что помимо тех, кто пережил вирус в жесточайшей форме, и тех врачей, которые этим всем занимались, было еще и другое испытание: здравого смысла.



И вот это испытание точно прошли не все. Россия справилась с этим все-таки лучше многих соседей. В России придумали очень крутую вакцину, эффективность которой крайне высока. В то время как США и ЕС сосредоточены на скорейшей вакцинации собственных граждан, Россия и Китай активно поставляют свои вакцины в другие страны. Все-таки русские — крутые. И очень добрые. И совсем незлопамятные.



Почему на этом фоне стоит ждать самой грязной конкурентной борьбы и для чего сейчас в Москву нужно толпами возить европейцев?

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