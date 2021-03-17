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Уроки русского. Первая годовщина войны с пандемией: опять эти русские всех спасают 17.03.2021

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Уроки русского с Захаром Прилепиным 17.03.2021. Первая годовщина войны с пандемией: опять эти русские всех спасают
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Уроки русского с Захаром Прилепиным - Первая годовщина войны с пандемией: опять эти русские всех спасают (17 Марта 2021)

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Опубликовано: 17 Марта 2021

Ведущие: Захар Прилепин

Прошел примерно год со времени первого пика пандемии коронавируса. Люди стали относиться к себе как к атлантам, — вот мы пережили коронавирус! Испытание это было? Да, испытание. Потому что помимо тех, кто пережил вирус в жесточайшей форме, и тех врачей, которые этим всем занимались, было еще и другое испытание: здравого смысла.

И вот это испытание точно прошли не все. Россия справилась с этим все-таки лучше многих соседей. В России придумали очень крутую вакцину, эффективность которой крайне высока. В то время как США и ЕС сосредоточены на скорейшей вакцинации собственных граждан, Россия и Китай активно поставляют свои вакцины в другие страны. Все-таки русские — крутые. И очень добрые. И совсем незлопамятные.

Почему на этом фоне стоит ждать самой грязной конкурентной борьбы и для чего сейчас в Москву нужно толпами возить европейцев?

 

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