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Время покажет 17.03.2021

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Время покажет 17.03.2021
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Время покажет (17 Марта 2021)

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Опубликовано: 17 Марта 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

На символьном языке скандал в королевской семье покажет, кто будет управлять мировой финансовой системой, ведь королевский дом символизирует старых держателей и старую систему, держащуюся на золоте.

 

Меган Маркл же символизирует новые цифровые деньги, дается сигнал разным группам влияния по всему миру. Такая мысль кажется конспирологической, но вполне допустимой.

 

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