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Президент США Джо Байден устроил новую провокацию, он дал утвердительный ответ на вопрос, считает ли российского президента «убийцей». Также он заявил, что Кремль должен «заплатить» за попытки вмешательства в американские выборы.

При этом Байден отметил, что США и Россия могут успешно уживаться в областях, где совместная работа идет на пользу обеим сторонам. После публикации слов Байдена рубль и российские фондовые индексы ушли в минус. Зачем глава Белого дома совершил эту провокацию? Он, вообще, понимал, что сказал? Какими будут последствия?

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