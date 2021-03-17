Константин Сёмин - Месть Байдена. Аппетит без еды. Обидели художницу. Галопом по Европам (17 Марта 2021)
Опубликовано: 17 Марта 2021
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В этом выпуске:
- Россия рискует столкнуться с новым топливным кризисом, заявили в Счетной палате;
- Компании, купившие российские облигации федерального займа, срочно распродают их;
- Треть всех безработных в России – это молодые люди до 29 лет;
- Роскомнадзор обещает полностью заблокировать Твиттер через месяц;
- Госдума приняла закон о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО;
- Налоговая с сегодняшнего дня имеет доступ к банковской тайне;
- Из нацпроектов в неизвестном направлении утекло полтриллиона рублей;
- Газпром отказался отдавать свои земли в мурманской области природному парку Териберка;
- В Татарстане сгорел памятник воину-освободителю, установленный в прошлом году;
- В питерском музее академии художеств несмотря на протесты открылась выставка Васильевой;
- Британия планирует потратить 24 миллиарда фунтов стерлингов на оборонку;
- Власти ДНР заявляют: с начала марта режим прекращения огня нарушался 54 раза;
- Хонда планирует на неделю остановить производство на большинстве своих заводов в США и Канаде;
- Британский суд заставил Убер трудоустроить более 70 тысяч водителей.
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