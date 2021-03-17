В этом выпуске:

- Россия рискует столкнуться с новым топливным кризисом, заявили в Счетной палате;

- Компании, купившие российские облигации федерального займа, срочно распродают их;

- Треть всех безработных в России – это молодые люди до 29 лет;

- Роскомнадзор обещает полностью заблокировать Твиттер через месяц;

- Госдума приняла закон о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО;

- Налоговая с сегодняшнего дня имеет доступ к банковской тайне;

- Из нацпроектов в неизвестном направлении утекло полтриллиона рублей;

- Газпром отказался отдавать свои земли в мурманской области природному парку Териберка;

- В Татарстане сгорел памятник воину-освободителю, установленный в прошлом году;

- В питерском музее академии художеств несмотря на протесты открылась выставка Васильевой;

- Британия планирует потратить 24 миллиарда фунтов стерлингов на оборонку;

- Власти ДНР заявляют: с начала марта режим прекращения огня нарушался 54 раза;

- Хонда планирует на неделю остановить производство на большинстве своих заводов в США и Канаде;

- Британский суд заставил Убер трудоустроить более 70 тысяч водителей.

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