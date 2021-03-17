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Дмитрий Гордон. Провал спецоперации по "вагнеровцам". Пленки Медведчука. Разговор с Грицаком 17.03.2021

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Дмитрий Гордон 17.03.2021. Провал спецоперации по "вагнеровцам". Пленки Медведчука. Разговор с Грицаком
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Дмитрий Гордон - Провал спецоперации по "вагнеровцам". Пленки Медведчука. Разговор с Грицаком (17 Марта 2021)

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Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
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Опубликовано: 17 Марта 2021

Ведущие: Дмитрий Гордон

- об интервью с Юрием Быковым и Отаром Иоселиани
- о 15 марта, «вагнеровцах», фильме Bellingcat и интервью с Бутусовым
- об аферисте Арестовиче
- о сути спецоперации по «вагнеровцам»
- есть ли вина Зеленского в срыве спецоперации по «вагнеровцам»
- о Медведчуке и Порошенко
- о разговоре Лукашенко и Зеленского о выдаче «вагнеровцев»
- о пленках Медведчука-Суркова и Грицаке
- о силовом сценарии на Донбассе
- станет ли Верещук министром обороны
- о Порошенко
- разговор с Арестовичем о спецоперации по «вагнеровцам»
- разговор с Грицаком.

 

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