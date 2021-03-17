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Политическая Россия. Не собирался, но вот так получилось: Серебряков вернулся 17.03.2021

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Политическая Россия 17.03.2021. Не собирался, но вот так получилось: Серебряков вернулся
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Политическая Россия - Не собирался, но вот так получилось: Серебряков вернулся (17 Марта 2021)

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Опубликовано: 17 Марта 2021

«Национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве», заявил чуть более трёх лет назад креаклу Дудю светлоликий актёр Алексей Серебряков. После чего с помпой покинул страну, отправившись жить в Канаду. На днях оказалось, что либерал от культурки уже без всякой помпы вернулся в Россию. И теперь говорит, что вовсе-то не облажа… эээ… не собирался уезжать навсегда.

 

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