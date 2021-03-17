«Национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве», заявил чуть более трёх лет назад креаклу Дудю светлоликий актёр Алексей Серебряков. После чего с помпой покинул страну, отправившись жить в Канаду. На днях оказалось, что либерал от культурки уже без всякой помпы вернулся в Россию. И теперь говорит, что вовсе-то не облажа… эээ… не собирался уезжать навсегда.

Смотрите онлайн Политическая Россия Не собирался, но вот так получилось: Серебряков вернулся (17 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.