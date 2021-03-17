Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Байден VS Путин: новые санкции от США. Власти Чечни против «Новой газеты». Тихановская в Конгрессе 17.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 17.03.2021. Байден VS Путин: новые санкции от США. Власти Чечни против «Новой газеты». Тихановская в Конгрессе
17.03.2021 17.03.2021 17.03.2021 17.03.2021 17.03.2021 16.03.2021 16.03.2021 16.03.2021 16.03.2021 16.03.2021
Еще

Телеканал Дождь - Байден VS Путин: новые санкции от США. Власти Чечни против «Новой газеты». Тихановская в Конгрессе (17 Марта 2021)

15 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 17 Марта 2021

США объявили о новых санкциях против России из-за отравления Алексея Навального. Об этом говорится на сайте министерства торговли. Санкции вступят в силу с 18 марта.

 

США ограничили экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. Речь идет об оборудовании, технологиях и программном обеспечении, которые могут быть использованы в области химического оружия.

 

В центре Грозного прошел митинг родственников сотрудников спецполка полиции имени Ахмата Кадырова, которые потребовали закрытия «Новой газеты».

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Байден VS Путин: новые санкции от США. Власти Чечни против «Новой газеты». Тихановская в Конгрессе (17 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу