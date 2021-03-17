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Байден признал Путина «убийцей» и пригрозил за «вмешательство» в выборы. Что ждать дальше

США объявили о новых санкциях против России из-за отравления Алексея Навального. Об этом говорится на сайте министерства торговли. Санкции вступят в силу с 18 марта.

США ограничили экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. Речь идет об оборудовании, технологиях и программном обеспечении, которые могут быть использованы в области химического оружия.

В центре Грозного прошел митинг родственников сотрудников спецполка полиции имени Ахмата Кадырова, которые потребовали закрытия «Новой газеты».

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