Телеканал Дождь - Байден VS Путин: новые санкции от США. Власти Чечни против «Новой газеты». Тихановская в Конгрессе (17 Марта 2021)
Опубликовано: 17 Марта 2021
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США объявили о новых санкциях против России из-за отравления Алексея Навального. Об этом говорится на сайте министерства торговли. Санкции вступят в силу с 18 марта.
США ограничили экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. Речь идет об оборудовании, технологиях и программном обеспечении, которые могут быть использованы в области химического оружия.
В центре Грозного прошел митинг родственников сотрудников спецполка полиции имени Ахмата Кадырова, которые потребовали закрытия «Новой газеты».
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