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Вести в 20:00 17.03.2021

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Вести в 20:00 17.03.2021
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Вести в 20:00 (17 Марта 2021)

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Вести в 20:00
Вести в 20:00
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Опубликовано: 17 Марта 2021

Россия и Киргизия запустили Таласский золоторудный комбинат. Ровно тридцать лет назад советские граждане проголосовали за сохранение Союза. Неадекватный президент Америки: оскорбительное для России интервью Байдена.

 

Антитела от привитой мамы передались малышу. Интервью главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Медведица гоняла по улицам жителей Нижневартовска. В Москве задержан продавец фальшивых сертификатов о вакцинации. Бесплатная юридическая помощь, стоимостью в сотни тысяч рублей.

 

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