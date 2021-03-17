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Вечер с Владимиром Соловьевым 17.03.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 17.03.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (17 Марта 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 17 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Такой терминологии не позволял себе ни один действующий президент Штатов, по факту состоялось объявление холодной войны 2.0, полностью утерян дипломатический язык и мы переходим на совершенно новый уровень.

 

При том делает это не Россия, Путин не позволяет себе такого рода оценок, даже если в голове так думает, ведет себя очень корректно и выдержанно. А вот гражданин Байден отличился совсем не в позитивном свете.

 

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