Такой терминологии не позволял себе ни один действующий президент Штатов, по факту состоялось объявление холодной войны 2.0, полностью утерян дипломатический язык и мы переходим на совершенно новый уровень.

При том делает это не Россия, Путин не позволяет себе такого рода оценок, даже если в голове так думает, ведет себя очень корректно и выдержанно. А вот гражданин Байден отличился совсем не в позитивном свете.

Смотрите онлайн Вечер с Владимиром Соловьевым (17 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.