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Константин Сёмин. Оруэлл отдыхает. Злоба дня 17.03.2021

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Константин Сёмин 17.03.2021. Оруэлл отдыхает. Злоба дня
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Константин Сёмин - Оруэлл отдыхает. Злоба дня (17 Марта 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 17 Марта 2021

Если бы наши либералы внимательнее читали свою любимую книгу — роман Джорджа Оруэлла “1984” - они обратили бы внимание не только на сходство между книжным Большим Братом и российским всевидящим государством, но и на некоторые другие подробности. И вот эти “другие” совпадения, возможно, опечалили бы их, заставив задуматься об эффективности ночных танцев с фонариками.

 

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