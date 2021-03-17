Если бы наши либералы внимательнее читали свою любимую книгу — роман Джорджа Оруэлла “1984” - они обратили бы внимание не только на сходство между книжным Большим Братом и российским всевидящим государством, но и на некоторые другие подробности. И вот эти “другие” совпадения, возможно, опечалили бы их, заставив задуматься об эффективности ночных танцев с фонариками.

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