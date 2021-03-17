Смотрите в этом выпуске: Владимир Путин о приоритетах работы Генеральной прокуратуры; посол России в США едет в Москву и реакция Кремля на доклад американской разведки; российские ученые разработали уникальный тест, который определяет сколько вируса в организме; что говорят юристы о методах, которыми пользуются на Западе по отношению к нашим гражданам и компаниям; Анастасия Таталина выиграла первое в истории России золото на ЧМ по фристайлу и сноуборду.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (17 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.