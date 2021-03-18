Полный контакт. Весеннее обострение у иноагентов. Фейки немецких СМИ. Провокации в Донбассе 10.03.2021

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Полный контакт. Референдум о судьбе СССР. Монетизация ненависти к России. Отказ от AstraZeneca 17.03.2021

Доброе утро!

Четверг, 7 утра, «Полный контакт»! Владимир Соловьёв рад приветствовать вас у радиоприёмников и в эфире Соловьёв LIVE! Начинайте утро вместе с нами!

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым Бессилие Байдена. Политический маразм. Атака на президента от 18 марта 2021 года (18 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.