Утренний разворот - Фельгенгауэр и Плющев. Живой гвоздь - Сергей Смирнов от 18.03.21 (17 Марта 2021)
Опубликовано: 18 Марта 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Ирина Баблоян и Алексей Соломин. Максим Покровский. ВОЗ - COVID - Мелита Вуйнович 12.03.2021
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В эфире Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр:
Ася Рак, экономический обозреватель
Александра Джорджевич, редактор отдела расследований «Новой газеты», член инициативной группы в поддержку Ивана Сафронова
Ася Рак, экономический обозреватель
Вероника Куцылло, главный редактор «МБХ медиа»
Живой гвоздь Сергей Смирнов, главный редактор “Медиазоны”
Глеб Павловский, политолог
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