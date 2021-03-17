Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Утренний разворот. Фельгенгауэр и Плющев. Живой гвоздь - Сергей Смирнов от 18.03.21 17.03.2021

  1. Главная
  2. Эхо Москвы
  3. Утренний разворот
Утренний разворот 17.03.2021. Фельгенгауэр и Плющев. Живой гвоздь - Сергей Смирнов от 18.03.21
17.03.2021 17.03.2021 16.03.2021 15.03.2021 12.03.2021 11.03.2021 10.03.2021 09.03.2021 08.03.2021 05.03.2021
Еще

Утренний разворот - Фельгенгауэр и Плющев. Живой гвоздь - Сергей Смирнов от 18.03.21 (17 Марта 2021)

12 просмотров
1
0
Поделиться
Утренний разворот
Утренний разворот
Подписаться

Опубликовано: 18 Марта 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр:

Ася Рак, экономический обозреватель

Александра Джорджевич, редактор отдела расследований «Новой газеты», член инициативной группы в поддержку  Ивана Сафронова

Ася Рак, экономический обозреватель

Вероника Куцылло, главный редактор «МБХ медиа»

Живой гвоздь Сергей Смирнов, главный редактор “Медиазоны”

Глеб Павловский, политолог

 

Смотрите онлайн Утренний разворот Фельгенгауэр и Плющев. Живой гвоздь - Сергей Смирнов от 18.03.21 (17 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу