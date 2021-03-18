Не собирался, но вот так получилось: Серебряков вернулся

Минздрав США выпустил отчет за 2020 год, где перечислил свои достижения. К ним он отнес работу международного отдела министерства в Латинской Америке. А конкретно, попытки отговорить Бразилию закупать вакцину у России из-за "пагубного и зловредного влияния" последней. Попытки не увенчались успехом, однако сама тактика говорит о многом. Информационная атака на Спутник не сработала - подключилась мягкая сила.

Смотрите онлайн Политическая Россия США пытались убедить Бразилию не закупать Спутник V. Не вышло (18 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.