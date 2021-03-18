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Политическая Россия. США пытались убедить Бразилию не закупать Спутник V. Не вышло 18.03.2021

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Политическая Россия 18.03.2021. США пытались убедить Бразилию не закупать Спутник V. Не вышло
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Политическая Россия - США пытались убедить Бразилию не закупать Спутник V. Не вышло (18 Марта 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 18 Марта 2021

Минздрав США выпустил отчет за 2020 год, где перечислил свои достижения. К ним он отнес работу международного отдела министерства в Латинской Америке. А конкретно, попытки отговорить Бразилию закупать вакцину у России из-за "пагубного и зловредного влияния" последней. Попытки не увенчались успехом, однако сама тактика говорит о многом. Информационная атака на Спутник не сработала - подключилась мягкая сила.

 

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