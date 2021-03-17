Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Открытый эфир. Непрощенный Зеленский и ЛГБТ-лобби на Олимпиаде 17.03.2021

  1. Главная
  2. Звезда
  3. Открытый эфир
Открытый эфир 17.03.2021. Непрощенный Зеленский и ЛГБТ-лобби на Олимпиаде
17.03.2021 16.03.2021 15.03.2021 11.03.2021 10.03.2021 09.03.2021 04.03.2021 03.03.2021 02.03.2021 01.03.2021
Еще

Открытый эфир - Непрощенный Зеленский и ЛГБТ-лобби на Олимпиаде (17 Марта 2021)

54 просмотров
1
0
Поделиться
Открытый эфир
Открытый эфир
Подписаться

Опубликовано: 18 Марта 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Республики Донбасса приводят войска в полную боеготовность, а Киев шлет к линии фронта рекордное количество военной техники.

 

 - Кино с натуры: нет птиц, дети со взрослым взглядом, и актеры, которые не смогли дожить до премьеры.

 

 - Непрощенный: как Белый  дом готовит месть Зеленскому, поддержавшему Трампа в «войне компроматов»? И почему президент Украины так торопится с началом войны на юго-востоке?

 

 - Зачем Великобритания впервые со времен Холодной войны решила экстренно увеличить свой ядерный арсенал? Плюс 40% к имеющимся запасам - на что способен будет этот «боекомплект судного дня»?

 

 - «Здрасьте, мы ваши тети!»:спорт - в трансе, на Олимпиаду в Токио впервые официально едут спортсмены- трансгендеры. Почему олимпийский комитет оказался бессилен против ЛГБТ-лобби?

 

Смотрите онлайн Открытый эфир Непрощенный Зеленский и ЛГБТ-лобби на Олимпиаде (17 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу