Открытый эфир. Санкции против Коломойского и похищения ЦРУ 10.03.2021

Открытый эфир. Что готовит Киев Донбассу и первая мировая кибервойна 11.03.2021

Открытый эфир. Год с «короной» 15.03.2021

Открытый эфир. Новые ракеты США и Bild против RT 16.03.2021

- Республики Донбасса приводят войска в полную боеготовность, а Киев шлет к линии фронта рекордное количество военной техники.

- Кино с натуры: нет птиц, дети со взрослым взглядом, и актеры, которые не смогли дожить до премьеры.

- Непрощенный: как Белый дом готовит месть Зеленскому, поддержавшему Трампа в «войне компроматов»? И почему президент Украины так торопится с началом войны на юго-востоке?

- Зачем Великобритания впервые со времен Холодной войны решила экстренно увеличить свой ядерный арсенал? Плюс 40% к имеющимся запасам - на что способен будет этот «боекомплект судного дня»?

- «Здрасьте, мы ваши тети!»:спорт - в трансе, на Олимпиаду в Токио впервые официально едут спортсмены- трансгендеры. Почему олимпийский комитет оказался бессилен против ЛГБТ-лобби?

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