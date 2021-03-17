Что не так с нашим президентом? Этот вопрос граждане Соединенных Штатов задают себе все чаще. За два месяца полноправный хозяин Овального кабинета Джо Байден не провел ни одной пресс-конференции. Даже на совместном заседании Конгресса, что уж совсем удивительно, до сих пор не выступил.

Ничего подобного раньше в истории США не наблюдалось. Кто же на самом деле принимает сегодня решения в Белом доме? Кого подразумевает пресса, говоря о «коллективном Байдене»? Из кого состоит нынешнее «американское политбюро»? И куда оно поведет Америку?

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