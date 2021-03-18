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Соловьёв LIVE. "Американцы всю ночь звонили нам". Захарова о словах Байдена, вызове российского посла в США в Москву 18.03.2021

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Соловьёв LIVE 18.03.2021. "Американцы всю ночь звонили нам". Захарова о словах Байдена, вызове российского посла в США в Москву
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Соловьёв LIVE - "Американцы всю ночь звонили нам". Захарова о словах Байдена, вызове российского посла в США в Москву (18 Марта 2021)

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Опубликовано: 18 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о заявлениях президента США Джо Байдена в адрес России, указала, что Соединенные Штаты сами должны объяснить, что у них происходит.

 

Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.

 

По ее словам, американские журналисты ночью задавали вопросы о том, что же происходит.

 

"Они адресовали один и тот же вопрос: помогите нам (понять, что происходит ). Ну как это? Поэтому я считаю, что это американская машина должна включиться и, в общем-то, ответить на базовые вопросы: что у них там происходит?" - добавила Захарова.

 

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