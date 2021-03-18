Николай Стариков - Как заставить Запад признать Крым российским (18 Марта 2021)
Опубликовано: 18 Марта 2021
Ведущие: Николай Стариков
Еще
К седьмой годовщине единства России и Крыма дал развёрнутое интервью ресурсу «Украина.РУ».
- Что сделала Россия для развития Крыма?
- Как решить проблему завышенной стоимости авиабилетов в Крым?
- Как отсутсвие международного признания влияют на развитие экономики Крыма?
- Что должна сделать Россия, чтобы Запад снял санкции по Крыму? Почему Запад не решился на полный разрыв отношений с Россией из-за Крыма?
- Насколько велико влияние украинских СМИ на жителей Крыма? Интересуются ли крымчане украинской политикой?
- Нужно ли запретить вещание украинских телеканалов в Крыму?
- Почему в Крыму завышенные цены на продукты?
- Как Россия планирует решить проблему водоснабжения Крыма?
- Как присоединение Крыма повлияло на российское общество? Как об этом событии будут говорить спустя 100-200 лет?
- Для каких целей Украина хочет провести саммит "крымской платформы"?
Смотрите онлайн Николай Стариков Как заставить Запад признать Крым российским (18 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.