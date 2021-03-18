Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Николай Стариков. Как заставить Запад признать Крым российским 18.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Николай Стариков
Николай Стариков 18.03.2021. Как заставить Запад признать Крым российским
18.03.2021 17.03.2021 16.03.2021 15.03.2021 14.03.2021 13.03.2021 12.03.2021 11.03.2021 10.03.2021 09.03.2021
Еще

Николай Стариков - Как заставить Запад признать Крым российским (18 Марта 2021)

4 просмотров
1
0
Поделиться
Николай Стариков
Николай Стариков
Подписаться

Опубликовано: 18 Марта 2021

Ведущие: Николай Стариков

К  седьмой годовщине единства России и Крыма дал развёрнутое интервью ресурсу «Украина.РУ». 

 

-​ Что сделала Россия для развития Крыма? 
-​ Как решить проблему завышенной стоимости авиабилетов в Крым? 
-​ Как отсутсвие международного признания влияют на развитие экономики Крыма? 
-​ Что должна сделать Россия, чтобы Запад снял санкции по Крыму? Почему Запад не решился на полный разрыв отношений с Россией из-за Крыма? 
-​ Насколько велико влияние украинских СМИ на жителей Крыма? Интересуются ли крымчане украинской политикой? 
-​ Нужно ли запретить вещание украинских телеканалов в Крыму? 
-​ Почему в Крыму завышенные цены на продукты? 
-​ Как Россия планирует решить проблему водоснабжения Крыма? 
-​ Как присоединение Крыма повлияло на российское общество? Как об этом событии будут говорить спустя 100-200 лет? 
-​ Для каких целей Украина хочет провести саммит "крымской платформы"?

 

Смотрите онлайн Николай Стариков Как заставить Запад признать Крым российским (18 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу