К седьмой годовщине единства России и Крыма дал развёрнутое интервью ресурсу «Украина.РУ».

-​ Что сделала Россия для развития Крыма?

-​ Как решить проблему завышенной стоимости авиабилетов в Крым?

-​ Как отсутсвие международного признания влияют на развитие экономики Крыма?

-​ Что должна сделать Россия, чтобы Запад снял санкции по Крыму? Почему Запад не решился на полный разрыв отношений с Россией из-за Крыма?

-​ Насколько велико влияние украинских СМИ на жителей Крыма? Интересуются ли крымчане украинской политикой?

-​ Нужно ли запретить вещание украинских телеканалов в Крыму?

-​ Почему в Крыму завышенные цены на продукты?

-​ Как Россия планирует решить проблему водоснабжения Крыма?

-​ Как присоединение Крыма повлияло на российское общество? Как об этом событии будут говорить спустя 100-200 лет?

-​ Для каких целей Украина хочет провести саммит "крымской платформы"?

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