18 марта - День воссоединения Крыма с Россией. Наталья Поклонская дала большое интервью Роману Голованову. Она рассказала о Майдане, референдуме в Крыму, двух покушениях и судьбе Донбасса.

- О начале Майдана и событиях 2013-2014 гг на Украине. Что послужило толчком к референдуму в Крыму?

- Почему власти Украины не остановили Майдан? Почему «Беркут» не мог разогнать активистов?

- «Каждый второй получил ранение» Что сотрудники «Беркута» рассказывают о событиях на Майдане?

- Почему вы не поддержали Евромайдан?

- Янукович предатель?

- «Потравили людей» О гари от покрышек на Майдане

- «Руководство было в панике» Как американские послы защищали уголовников, которые нападали на силовиков

- «Следователей похищали, чтобы не могли работать по горячим следам» Снайперы на Майдане: что было известно о них?

- О «небесной сотне». Кто эти люди?

- «На дорогах расстреливали сотрудников ГАИ» О спасении собственной жизни и возвращении в Крым

- О «поездах дружбы» националистов для Крыма

- «Оставили Крым и пошли делить должности в Киеве» Что на тот момент происходило в Крыму? Случай с сотрудниками СБУ

- Как принималось решение о референдуме? О приглашении на работу в прокуратуру и кознях Украины против правоохранительной системы Крыма

- О русском языке на Украине

- О повторении Донбасса в Крыму. Угроза войны была реальной?

- О расколе на Украине и «охоте» на собственных граждан

- «Людям так обидно» О войне на Донбассе

- Донбасс повторит судьбу Крыма?

- О двух покушениях на жизнь и угрозах националистов «поставить к стенке и расстрелять»

- «Можем превратить Крым снова в пустыню» О проблемах с водой в Крыму

- Водная блокада полуострова – это теракт?

- О Стрелкове, Шарие и уголовных делах против Поклонской

- Об отношениях между Россией и Украиной.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Наталья Поклонская о судьбе Украины, Майдане, двух покушениях, Донбассе и возвращении Крыма в Россию (18 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.