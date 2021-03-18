Соловьёв LIVE - Наталья Поклонская о судьбе Украины, Майдане, двух покушениях, Донбассе и возвращении Крыма в Россию (18 Марта 2021)
Опубликовано: 18 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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18 марта - День воссоединения Крыма с Россией. Наталья Поклонская дала большое интервью Роману Голованову. Она рассказала о Майдане, референдуме в Крыму, двух покушениях и судьбе Донбасса.
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- Почему власти Украины не остановили Майдан? Почему «Беркут» не мог разогнать активистов?
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- Почему вы не поддержали Евромайдан?
- Янукович предатель?
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- О «небесной сотне». Кто эти люди?
- «На дорогах расстреливали сотрудников ГАИ» О спасении собственной жизни и возвращении в Крым
- О «поездах дружбы» националистов для Крыма
- «Оставили Крым и пошли делить должности в Киеве» Что на тот момент происходило в Крыму? Случай с сотрудниками СБУ
- Как принималось решение о референдуме? О приглашении на работу в прокуратуру и кознях Украины против правоохранительной системы Крыма
- О русском языке на Украине
- О повторении Донбасса в Крыму. Угроза войны была реальной?
- О расколе на Украине и «охоте» на собственных граждан
- «Людям так обидно» О войне на Донбассе
- Донбасс повторит судьбу Крыма?
- О двух покушениях на жизнь и угрозах националистов «поставить к стенке и расстрелять»
- «Можем превратить Крым снова в пустыню» О проблемах с водой в Крыму
- Водная блокада полуострова – это теракт?
- О Стрелкове, Шарие и уголовных делах против Поклонской
- Об отношениях между Россией и Украиной.
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