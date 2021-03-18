Шафран - Актриса Ольга Будина раскрыла заговор цифровизаторов (18 Марта 2021)
Опубликовано: 18 Марта 2021
Ведущие: Анна Шафран
Еще
В Москве запущена сеть 5G. Первые точки - детские магазины, развлекательные центры, университеты и парки. Наших детей и молодёжь как будто специально подталкивают: идите в интернет, вам нечего делать в реальном мире. Анна Шафран и актриса Ольга Будина разбирают методы цифровизаторов и то, чем трансгуманизм отличается от сатанизма.
Смотрите онлайн Шафран Актриса Ольга Будина раскрыла заговор цифровизаторов (18 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.