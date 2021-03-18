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Шафран. Актриса Ольга Будина раскрыла заговор цифровизаторов 18.03.2021

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Шафран 18.03.2021. Актриса Ольга Будина раскрыла заговор цифровизаторов
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Шафран - Актриса Ольга Будина раскрыла заговор цифровизаторов (18 Марта 2021)

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Опубликовано: 18 Марта 2021

Ведущие: Анна Шафран

В Москве запущена сеть 5G. Первые точки - детские магазины, развлекательные центры, университеты и парки. Наших детей и молодёжь как будто специально подталкивают: идите в интернет, вам нечего делать в реальном мире. Анна Шафран и актриса Ольга Будина разбирают методы цифровизаторов и то, чем трансгуманизм отличается от сатанизма.

 

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