Шафран. Два информационных удара по России: Евровидение и трупы в центре Москвы 11.03.2021

В Москве запущена сеть 5G. Первые точки - детские магазины, развлекательные центры, университеты и парки. Наших детей и молодёжь как будто специально подталкивают: идите в интернет, вам нечего делать в реальном мире. Анна Шафран и актриса Ольга Будина разбирают методы цифровизаторов и то, чем трансгуманизм отличается от сатанизма.

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