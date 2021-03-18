Владимир Путин ответил на оскорбительное заявление Джо Байдена, но не стал опускаться до уровня президента США. В Москву для консультаций вызван посол России, а в российском МИДе назвали скандальные высказывания главы Соединенных Штатов тупиком. Подробности в специальном выпуске программы "60 минут".

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