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Политическая Россия. Байден назвал Путина убийцей и пригрозил России наказанием 18.03.2021

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Политическая Россия 18.03.2021. Байден назвал Путина убийцей и пригрозил России наказанием
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Политическая Россия - Байден назвал Путина убийцей и пригрозил России наказанием (18 Марта 2021)

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Опубликовано: 18 Марта 2021

Джо Байден во время телеинтервью положительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей». Президент США также заявил, что российский лидер «заплатит» за попытки вмешательства в американские выборы.

 

Во время интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос спросил господина Байдена, считает ли он Владимира Путина убийцей.

 

Журналист спросил у президента о реакции на доклад Национальной разведки США, в котором говорилось, что президент России мог руководить попытками дискредитировать Джо Байдена. «Он заплатит»,— сказал президент США. «Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: "Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы"»,— добавил Джо Байден.

 

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