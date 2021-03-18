Не собирался, но вот так получилось: Серебряков вернулся

Джо Байден во время телеинтервью положительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей». Президент США также заявил, что российский лидер «заплатит» за попытки вмешательства в американские выборы.

Во время интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос спросил господина Байдена, считает ли он Владимира Путина убийцей.

Журналист спросил у президента о реакции на доклад Национальной разведки США, в котором говорилось, что президент России мог руководить попытками дискредитировать Джо Байдена. «Он заплатит»,— сказал президент США. «Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: "Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы"»,— добавил Джо Байден.

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