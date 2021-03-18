Байден сошёл с ума. Атака на президента. Доклад разведки США. Поле Куликова

"Американцы всю ночь звонили нам". Захарова о словах Байдена, вызове российского посла в США в Москву

Наталья Поклонская о судьбе Украины, Майдане, двух покушениях, Донбассе и возвращении Крыма в Россию

Мы в эфире!

Сегодня мы отмечаем седьмую годовщину возвращения Крыма в Россию. В прямом эфире нашего стрима следим за празднованием этого знаменательного дня в Москве.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Крым - Наш! Дни Крыма в Москве. Специальный эфир. Прямая трансляция (18 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.