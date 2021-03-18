Соловьёв LIVE - Крым - Наш! Дни Крыма в Москве. Специальный эфир. Прямая трансляция (18 Марта 2021)
Опубликовано: 18 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Наталья Поклонская о судьбе Украины, Майдане, двух покушениях, Донбассе и возвращении Крыма в Россию
"Американцы всю ночь звонили нам". Захарова о словах Байдена, вызове российского посла в США в Москву
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Мы в эфире!
Сегодня мы отмечаем седьмую годовщину возвращения Крыма в Россию. В прямом эфире нашего стрима следим за празднованием этого знаменательного дня в Москве.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Крым - Наш! Дни Крыма в Москве. Специальный эфир. Прямая трансляция (18 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.