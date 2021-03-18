«Путин понимает такой язык». Что ждет Россию в связи с новыми санкциями США

Президент России Владимир Путин ответил на слова президента США Джо Байдена, назвавшего его убийцей. «Я бы сказал ему: „Будьте здоровы“. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», — ответил Путин.

Ранее после того, как Байден в интервью телеканалу ABC назвал Владимира Путина убийцей, российский МИД вызвал в Москву посла России в Штатах Анатолия Антонова для консультаций о будущем отношений России и США. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она заявила, что главное для России — «определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик». Она отметила, что российская сторона заинтересована в том, чтобы не допустить «необратимой деградации» отношений с США, «если американцы осознают связанные с этим риски».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тоже впервые прокомментировал слова Байдена, назвав его высказывания «очень плохими». Между тем американские журналисты на пресс-конференции официального представителя Белого дома Джен Псаки попросили ее уточнить слова Байдена и объяснить, что он имел в виду.

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