Телеканал Дождь - «Путину не нужна эскалация». Глеб Павловский о реакции президента России на «убийцу» (18 Марта 2021)
Опубликовано: 18 Марта 2021
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Президент России Владимир Путин ответил на слова президента США Джо Байдена, назвавшего его убийцей. «Я бы сказал ему: „Будьте здоровы“. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», — ответил Путин.
Ранее после того, как Байден в интервью телеканалу ABC назвал Владимира Путина убийцей, российский МИД вызвал в Москву посла России в Штатах Анатолия Антонова для консультаций о будущем отношений России и США. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она заявила, что главное для России — «определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик». Она отметила, что российская сторона заинтересована в том, чтобы не допустить «необратимой деградации» отношений с США, «если американцы осознают связанные с этим риски».
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тоже впервые прокомментировал слова Байдена, назвав его высказывания «очень плохими». Между тем американские журналисты на пресс-конференции официального представителя Белого дома Джен Псаки попросили ее уточнить слова Байдена и объяснить, что он имел в виду.
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