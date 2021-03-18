Иногда кажется, что американцы даже не понимают, насколько они нам помогают, как много делают для консолидации России. Чтобы так сильно не понимать русского человека, нужно быть той самой тонкой прослойкой, возомнившей себя соль земли русской, хотя Владимир Ильич точно объяснил, кто они на самом деле. Видимо, как раз эти персонажи и подпитывают Байдена дурными советами. Путин сегодня решил ответить своему коллеге, и ответ получился хороший.

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