- Вызывали ли его в ГПУ по делу «вагнеровцев»

- «Тему «вагнеровцев» я для себя закрыл»

- о пленках Медведчука-Суркова, прослушке первых лиц и видеонаблюдении за Тимошенко в тюрьме

- о шизофрении кремлевских пропагандистов и планах Путина на Украину

- о словах Байдена о Путине-убийце

- когда Байден позвонит Зеленскому?

- «Для меня нет вопросов о произошедшем в Украине в 2014 году»

- «У нас никогда еще СНБО не работал на таком высоком уровне»

- привлекать ли депутатов за Харьковские соглашения

- «Решения и твердость Зеленского мне нравятся»

- объединятся ли олигархи против Зеленского

- друзья ли Зеленский и Коломойский?

- «Я бы не называл Ахметова олигархом»

- об интервью с Ахметовым

- «Донбасс и Крым неминуемо вернутся. И это не будет подарком Путина Украине»

- о телеканале «Дом» и программе Мендель на нем

- о позитивных изменениях в Украине

- о новом интервью с Зеленским и о том, как тот изменился за время президентства.

Смотрите онлайн Дмитрий Гордон Байден о Путине-убийце, "вагнеровцы", Ахметов, пленки Медведчука-Суркова (18 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.