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Константин Сёмин. На себя посмотри! Блокировкам быть. Потомки Гагарина. Галопом по Европам 18.03.2021

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Константин Сёмин 18.03.2021. На себя посмотри! Блокировкам быть. Потомки Гагарина. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - На себя посмотри! Блокировкам быть. Потомки Гагарина. Галопом по Европам (18 Марта 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 18 Марта 2021

В этом выпуске:
- Байден пообещал проблемы России и Путину;
- Силуанов не боится атаки на российский долг;
- Коммерсант пишет о перебоях с лекарствами для пациентов с гемофилией, болезнью Гоше, муковисцидозом и другими болезнями;
- Иностранным цифровым гигантам предложат регистрироваться в России и платить налоги;
- За Твиттер и Ютуб вступилась депутат Поклонская;
- ФРС не будет повышать процентную ставку в течение двух лет и продолжит заливать Уолл-Стрит дешевыми деньгами;
- Блинкен потребовал от Китая надавить на КНДР;
- Больше половины бразильцев считают действия Болсонару по борьбе с ковидом плохими или ужасными;
- Американский минторг ввел новые санкции за Навального;
- После принятия закона о частных лесах на заброшенных сельхозугодьях появились претенденты на первые 12 000 гектаров;
- Ростех упразднит КБ МИГ и Сухого;
- За год пандемии российский рекламный рынок просел на 4 процента;
- Почти четверть посевов в плохом состоянии;
- 150 лет Парижской коммуне. 

 

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