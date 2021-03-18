В этом выпуске:

- Байден пообещал проблемы России и Путину;

- Силуанов не боится атаки на российский долг;

- Коммерсант пишет о перебоях с лекарствами для пациентов с гемофилией, болезнью Гоше, муковисцидозом и другими болезнями;

- Иностранным цифровым гигантам предложат регистрироваться в России и платить налоги;

- За Твиттер и Ютуб вступилась депутат Поклонская;

- ФРС не будет повышать процентную ставку в течение двух лет и продолжит заливать Уолл-Стрит дешевыми деньгами;

- Блинкен потребовал от Китая надавить на КНДР;

- Больше половины бразильцев считают действия Болсонару по борьбе с ковидом плохими или ужасными;

- Американский минторг ввел новые санкции за Навального;

- После принятия закона о частных лесах на заброшенных сельхозугодьях появились претенденты на первые 12 000 гектаров;

- Ростех упразднит КБ МИГ и Сухого;

- За год пандемии российский рекламный рынок просел на 4 процента;

- Почти четверть посевов в плохом состоянии;

- 150 лет Парижской коммуне.

Смотрите онлайн Константин Сёмин На себя посмотри! Блокировкам быть. Потомки Гагарина. Галопом по Европам (18 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.