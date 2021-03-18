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Константин Сёмин. “Как не загреметь?” Митинги и задержания глазами юриста. По-живому 18.03.2021

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Константин Сёмин 18.03.2021. “Как не загреметь?” Митинги и задержания глазами юриста. По-живому
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Константин Сёмин - “Как не загреметь?” Митинги и задержания глазами юриста. По-живому (18 Марта 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 18 Марта 2021

Обсуждаем с юристом тему административной и уголовной ответственности за участие в протестных митингах. Как вести себя простому гражданину, что можно делать, а что делать категорически запрещается, чтобы не навредить себе и окружающим?

 

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