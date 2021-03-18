На себя посмотри! Блокировкам быть. Потомки Гагарина. Галопом по Европам

Обсуждаем с юристом тему административной и уголовной ответственности за участие в протестных митингах. Как вести себя простому гражданину, что можно делать, а что делать категорически запрещается, чтобы не навредить себе и окружающим?

Смотрите онлайн Константин Сёмин “Как не загреметь?” Митинги и задержания глазами юриста. По-живому (18 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.