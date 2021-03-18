Соловьёв LIVE - Срочно! Путин вызвал Байдена на разговор. Специальный выпуск (18 Марта 2021)
Опубликовано: 18 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Наталья Поклонская о судьбе Украины, Майдане, двух покушениях, Донбассе и возвращении Крыма в Россию
"Американцы всю ночь звонили нам". Захарова о словах Байдена, вызове российского посла в США в Москву
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Мы вновь в эфире! В студии - Дмитрий Дробницкий, на связи со студией - Яков Кедми.
В нашем стриме говорим об отношениях России и США, о заявлениях Владимира Путина и Джо Байдена и приглашению провести переговоры в прямом эфире.
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