Байден сошёл с ума. Атака на президента. Доклад разведки США. Поле Куликова

"Американцы всю ночь звонили нам". Захарова о словах Байдена, вызове российского посла в США в Москву

Наталья Поклонская о судьбе Украины, Майдане, двух покушениях, Донбассе и возвращении Крыма в Россию

Крым - Наш! Дни Крыма в Москве. Специальный эфир. Прямая трансляция

Мы вновь в эфире! В студии - Дмитрий Дробницкий, на связи со студией - Яков Кедми.

В нашем стриме говорим об отношениях России и США, о заявлениях Владимира Путина и Джо Байдена и приглашению провести переговоры в прямом эфире.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Срочно! Путин вызвал Байдена на разговор. Специальный выпуск (18 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.