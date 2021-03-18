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Соловьёв LIVE. Срочно! Путин вызвал Байдена на разговор. Специальный выпуск 18.03.2021

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Соловьёв LIVE 18.03.2021. Срочно! Путин вызвал Байдена на разговор. Специальный выпуск
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Соловьёв LIVE - Срочно! Путин вызвал Байдена на разговор. Специальный выпуск (18 Марта 2021)

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Опубликовано: 18 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Мы вновь в эфире! В студии - Дмитрий Дробницкий, на связи со студией - Яков Кедми.

В нашем стриме говорим об отношениях России и США, о заявлениях Владимира Путина и Джо Байдена и приглашению провести переговоры в прямом эфире.

 

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