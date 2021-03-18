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Политическая Россия. «Спутник V» завоёвывает Европу 18.03.2021

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Политическая Россия 18.03.2021. «Спутник V» завоёвывает Европу
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Политическая Россия - «Спутник V» завоёвывает Европу (18 Марта 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 19 Марта 2021

Жалкими выглядят попытки властей ЕС «усидеть на двух стульях» в вопросе закупки российской вакцины «Спутник V». Пока брюссельские бюрократы тянут резину, не одобряя централизованные закупки нашего препарата, власти стран Европы наперегонки договариваются с Москвой. Танцуют все – от «локомотива ЕС» Германии до карликовой оффшорной республики Сан-Марино.

 

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