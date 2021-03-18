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Дождь. Байден идет на провокацию? Как США пытаются «расшевелить» отношения с Россией 18.03.2021

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Телеканал Дождь 18.03.2021. Байден идет на провокацию? Как США пытаются «расшевелить» отношения с Россией
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Телеканал Дождь - Байден идет на провокацию? Как США пытаются «расшевелить» отношения с Россией (18 Марта 2021)

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Опубликовано: 19 Марта 2021

Второй день бушует один из самых громких скандалов в российско-американских отношениях за последние годы. Накануне президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC назвал Владимира Путина убийцей. Сегодня на эти слова отреагировали уже, кажется, все российские официальные лица, включая самого Путина.


Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что президент США Джо Байден не жалеет о своих словах в адрес Владимира Путина. Она выразила надежду, что несмотря на это, Россия и США смогут продолжить поддерживать отношения.

 

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