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Второй день бушует один из самых громких скандалов в российско-американских отношениях за последние годы. Накануне президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC назвал Владимира Путина убийцей. Сегодня на эти слова отреагировали уже, кажется, все российские официальные лица, включая самого Путина.



Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что президент США Джо Байден не жалеет о своих словах в адрес Владимира Путина. Она выразила надежду, что несмотря на это, Россия и США смогут продолжить поддерживать отношения.

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