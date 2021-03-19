Суд в Краснодаре рассмотрит апелляцию на приговор украинцу Александру Марченко, в ноябре осужденному на 10 лет за шпионаж. «Мемориал» признал его политическим заключенным. Марченко поехал в ДНР, чтобы попытаться вернуть свою детскую мечту - старую «Ламборгини», которую годами восстанавливал, и которая после начала войны приглянулась «кошельку» Александра Захарченко. В результате мужчину пытали в концлагере «Изоляция», вывезли в Краснодар и посадили в тюрьму.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Цена Ламборгини: как автолюбитель стал «шпионом» и подвергся пыткам в концлагере «ДНР» (19 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.