"Американцы всю ночь звонили нам". Захарова о словах Байдена, вызове российского посла в США в Москву

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Яков Кедми в эфире Соловьёв LIVE прокомментировал агрессивную риторику США и дал прогноз на ближайшее будущее.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Дана команда на свержение Путина»: Кедми об агрессивной риторике США и атаке на постсоветские страны (19 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.