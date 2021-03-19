Утренний разворот - Фельгенгауэр и Плющев. Живой гвоздь - Тимур Олевский (19 Марта 2021)
Опубликовано: 19 Марта 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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- Карина Орлова, журналист «Эха Москвы» в Вашингтоне
- Николай Корсаков, гид в Барселоне
- Ася Рак, экономический обозреватель
- Валерий Карбалевич, белорусский политолог
- Алексей Нарышкин, журналист “Эха Москвы”
- Живой гвоздь. Тимур Олевский, журналист
- Константин Эггерт, журналист.
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