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Утренний разворот. Фельгенгауэр и Плющев. Живой гвоздь - Тимур Олевский 19.03.2021

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Утренний разворот 19.03.2021. Фельгенгауэр и Плющев. Живой гвоздь - Тимур Олевский
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Утренний разворот - Фельгенгауэр и Плющев. Живой гвоздь - Тимур Олевский (19 Марта 2021)

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Опубликовано: 19 Марта 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

- Карина Орлова, журналист «Эха Москвы» в Вашингтоне 

- Николай Корсаков, гид в Барселоне

- Ася Рак, экономический обозреватель
- Валерий Карбалевич, белорусский политолог

- Алексей Нарышкин, журналист “Эха Москвы”

- Живой гвоздь. Тимур Олевский, журналист

- Константин Эггерт, журналист.

 

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