Открытый эфир. Что готовит Киев Донбассу и первая мировая кибервойна 11.03.2021

Открытый эфир. Год с «короной» 15.03.2021

Открытый эфир. Новые ракеты США и Bild против RT 16.03.2021

Открытый эфир. Непрощенный Зеленский и ЛГБТ-лобби на Олимпиаде 17.03.2021

- Параноидальная дипломатия: посол Украины в Германии Андрей Мельник уверен, что «вернуть Крым для Киева» обязан, ни много ни мало, Берлин.

- Последнее китайское предупреждение: почему Киев сначала продал Пекину свой ключевой оборонный завод, и даже получил за это 100 миллионов долларов, а теперь решил сдать назад и национализировать его?

- «Подвешивали на крюки и били до смерти»: что творится в застенках секретных тюрем СБУ?

- Угроза номер 1: премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что впервые со времен окончания Холодной войны Соединенное Королевство пересмотрело свою стратегию национальной безопасности и обороны.

- Битва за Арктику, на воде и под водой: английская газета Times сообщила, что ВМС Великобритании теперь будут постоянно присутствовать в регионе, дабы не дать России установить контроль над новыми торговыми маршрутами.

- «Великий Новгород» в Черном море: репортеры программы «Военная приемка» отправились в поход на борту российской подводной лодки проекта «Варшавянка».

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