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Открытый эфир. Параноидальная дипломатия и битва за Арктику 18.03.2021

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Открытый эфир 18.03.2021. Параноидальная дипломатия и битва за Арктику
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Открытый эфир - Параноидальная дипломатия и битва за Арктику (18 Марта 2021)

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Опубликовано: 19 Марта 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Параноидальная дипломатия: посол Украины в Германии Андрей Мельник уверен, что «вернуть Крым для Киева» обязан, ни много ни мало, Берлин.

 

- Последнее китайское предупреждение: почему Киев сначала продал Пекину свой ключевой оборонный завод, и даже получил за это 100 миллионов долларов, а теперь решил сдать назад и национализировать его?

 

- «Подвешивали на крюки и били до смерти»: что творится в застенках секретных тюрем СБУ?

 

- Угроза номер 1: премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что впервые со времен окончания Холодной войны Соединенное Королевство пересмотрело свою стратегию национальной безопасности и обороны.

 

- Битва за Арктику, на воде и под водой: английская газета Times сообщила, что ВМС Великобритании теперь будут постоянно присутствовать в регионе, дабы не дать России установить контроль над новыми торговыми маршрутами.

 

- «Великий Новгород» в Черном море: репортеры программы «Военная приемка» отправились в поход на борту российской подводной лодки проекта «Варшавянка».

 

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