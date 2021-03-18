Царьград. Главное. Набиуллина обозначила, когда будет пик инфляции: в разгоне цен виноват народ 12.03.2021

Отношения между Россией и США близки к новой «холодной войне». Москва отозвала своего посла из Вашингтона для консультаций. США готовят новый пакет «адских санкций», который предусматривает существенные финансовые ограничения, понижение уровня дипотношений или их разрыв, прекращение торговли и запрет на полеты авиакомпаний. Президент Путин сегодня дал однозначный ответ на провокацию своего американского визави.

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