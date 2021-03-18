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Царьград. Главное. Путин ответил Байдену про «убийцу» - «адские санкции» США: к чему готовиться 18.03.2021

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Царьград. Главное 18.03.2021. Путин ответил Байдену про «убийцу» - «адские санкции» США: к чему готовиться
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Царьград. Главное - Путин ответил Байдену про «убийцу» - «адские санкции» США: к чему готовиться (18 Марта 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 19 Марта 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Отношения между Россией и США близки к новой «холодной войне». Москва отозвала своего посла из Вашингтона для консультаций. США готовят новый пакет «адских санкций», который предусматривает существенные финансовые ограничения, понижение уровня дипотношений или их разрыв, прекращение торговли и запрет на полеты авиакомпаний. Президент Путин сегодня дал однозначный ответ на провокацию своего американского визави.

 

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